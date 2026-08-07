Europäische Aktienmärkte im Plus, Nasdaq vorbörslich gefragt

Der DAX startet mit leichten Gewinnen in den Freitagshandel. Auch der Euro Stoxx 50 präsentiert sich freundlich. An der Wall Street deuten die Vorbörsenindikationen auf ein uneinheitliches Bild hin. Während der S&P 500 und der Nasdaq 100 moderat zulegen, bewegt sich der Dow Jones leicht im Minus. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handelstag mit einem Kursplus.
Makroökonomischer Überblick
Im makroökonomischen Fokus steht heute der US-Arbeitsmarktbericht für Juli. Die Veröffentlichung der monatlichen Beschäftigungsdaten gilt als einer der wichtigsten Konjunkturindikatoren weltweit und könnte Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefern. Zudem beobachten Investoren die Entwicklung am Ölmarkt, nachdem die Unsicherheit über eine dauerhafte Entspannung im Nahen Osten zuletzt wieder für steigende Energiepreise sorgte.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt die Allianz in den Mittelpunkt. Die Aktie tendiert vorbörslich schwächer, obwohl der Versicherer für das zweite Quartal einen Rekord beim operativen Ergebnis meldete. Belastend wirkt, dass der auf die Aktionäre entfallende Gewinn hinter den Markterwartungen zurückblieb. Zudem wurde das Wachstum im Schaden- und Unfallgeschäft von Marktteilnehmern kritisch bewertet.
Auch die Munich Re steht nach Vorlage ihrer Quartalszahlen im Fokus. Der Rückversicherer bestätigte zwar seine Zuversicht für das Gesamtjahr, senkte jedoch das Umsatzziel. Hintergrund ist der anhaltende Preisrückgang im Erstversicherungsgeschäft. Die Aktie reagierte vorbörslich mit Abschlägen.
Deutlichere Kursverluste zeichnen sich bei Daimler Truck ab. Der Nutzfahrzeughersteller musste im zweiten Quartal einen spürbaren Gewinnrückgang verkraften. Belastet wurde die Profitabilität insbesondere durch Zölle im wichtigen nordamerikanischen Markt. Während die Jahresziele bestätigt wurden, sorgte ein enttäuschender Auftragseingang für Zurückhaltung bei den Anlegern.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UR0J7G
|11.85
|27,450.782988 Punkte
|22.38
|Open End
|DAX
|Bull
|UR0J75
|20.76
|24,225.035176 Punkte
|12.77
|Open End
|DAX
|Bear
|UR0J7U
|41.82
|30,458.677308 Punkte
|6.3
|Open End
|DAX
|Bear
|UR0J7F
|8.82
|27,145.996364 Punkte
|29.17
|Open End
|DAX
|Bear
|UR0J7H
|13.51
|27,620.664068 Punkte
|19.52
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Brenntag SE
|Call
|UG7KM3
|0.89
|60.00 EUR
|5.4
|16.12.2026
|Deutsche Telekom AG
|Call
|UG7GRT
|2.41
|30.00 EUR
|5.53
|16.06.2027
|Rheinmetall AG
|Call
|UG71PE
|1.39
|1,600.00 EUR
|3.45
|15.12.2027
|Rheinmetall AG
|Call
|UN6KY3
|0.63
|2,150.00 EUR
|4.11
|15.12.2027
|DAX
|Call
|UN9W9T
|48.69
|23,000.00 Punkte
|4.39
|17.09.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UR1A50
|4,87
|705,34331 USD
|5
|Open End
|SAP SE
|Short
|UN8ZEW
|0,94
|196,511111 EUR
|9
|Open End
|Nebius Group N.V.
|Long
|UN0S8A
|9,35
|94,970329 USD
|2
|Open End
|Novo Nordisk A/S
|Long
|HD7HLA
|0,65
|22,992343 USD
|2
|Open End
|SAP SE
|UN9KS5
|17,00
|114,012303 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2026; 10:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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