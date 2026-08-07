Die Schwächephase ist vorbei! Ein internationaler Pharmakonzern übertrifft die Erwartungen, während sein wichtigster Wachstumstreiber kräftig zulegt. Zugleich verbessert sich die Ertragskraft spürbar und weitere Geschäftsbereiche liefern neue positive Signale. Aus dem ehemaligen Problemfall entwickelt sich damit eine Comeback-Story mit neuer Dynamik und mehreren starken Kurstreibern.Auch abseits dieses zusätzlichen Ertragspotenzials gewinnt das operative Bild an Breite. Ein weiterer Geschäftsbereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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