Berlin (ots) -Mit einem erfolgreichen Abschlusstraining im Berufsförderungswerk der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg GmbH hat sich das Nationalteam des Deutschen Baugewerbes auf die WorldSkills 2026 in Shanghai vorbereitet. Die Bilanz nach den intensiven fachlichen Trainingseinheiten: Das Team ist bestens gerüstet - fachlich und als Mannschaft.Ein Kommunikationstraining bereitete die jungen Bauhandwerkerinnen und Bauhandwerker auch auf den Medienrummel während der Berufsweltmeisterschaft vor. Für Ausgleich zwischen den Trainingseinheiten sorgte eine gemeinsame Bootstour.Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, zeigte sich mit dem Trainingsabschluss sehr zufrieden:"Das Team ist für die Weltmeisterschaft bestens vorbereitet. Mein herzlicher Dank gilt den Bundestrainerinnen und Bundestrainern sowie den Teams der einzelnen Gewerke, die hervorragende Arbeit geleistet haben. Ebenso danke ich dem Berufsförderungswerk der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg für die ausgezeichnete Unterstützung und die hervorragenden Trainingsbedingungen."Auch Dr. Olaf Joachim, Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, informierte sich vor Ort über die Vorbereitungen und den Trainingsalltag des Nationalteams. Er wünschte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern persönlich viel Erfolg für die WorldSkills in Shanghai.Das Nationalteam Baugewerbe für Shanghai- Stuckateurin: Anna Petra Vogel (20), Bayern- Zimmerer: Florian Dorer (22), Baden-Württemberg- Maurer: Leonhard Eham (20), Bayern- Fliesenleger: Niko Schleicher (21), Saarland- Beton- und Stahlbetonbauer: Tim Arnold (20) und Jakob Distler (20), BayernDie Bundestrainerinnen und -trainer:Betonbaumeisterin Jule Janson, Fliesenlegermeister Marcel Beyer, Maurermeister Kevin Kuck, Zimmerermeister Michael Rieger und Stuckateur- und Trockenbaumeister Josef Gruber.WorldSkills 2026 - "Master Skills Change Your Future"In Shanghai treffen sich zur WM der Berufe vom 22. bis 27. September rund 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 70 Ländern und Regionen, um in 64 Berufen gegeneinander anzutreten. Deutschland nimmt als "Team Germany" insgesamt mit 36 Spitzenfachkräften in 31 Disziplinen teil, darunter auch das Team Baugewerbe. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre im Wechsel mit den Europameisterschaften der Berufe statt.Über das Nationalteam BaugewerbeDas Nationalteam des Deutschen Baugewerbes vereint die besten Nachwuchshandwerkerinnen und Nachwuchshandwerker der Gewerke Fliesenlegen, Maurern, Zimmern, Stuckateurhandwerk sowie Beton- und Stahlbetonbau. Träger des Teams ist der Zentralverband Deutsches Baugewerbe.Mit der Teilnahme an internationalen Berufswettbewerben fördert der Verband Spitzenleistungen im Bauhandwerk und macht die hohe Qualität der dualen Ausbildung sichtbar. Die Mitglieder des Teams sind zugleich Botschafterinnen und Botschafter für eine der größten und wichtigsten Wirtschaftsbranchen Deutschlands.Leistungsstarke PartnerLeistungsstarke Partner: Die Sponsoren des Nationalteams Die Teilnahme des Teams an internationalen Wettbewerben ist nur mit der großzügigen Unterstützung der Sponsoren möglich: Adolf Würth GmbH & Co. KG, BRZ Deutschland GmbH, Collomix GmbH, Nevaris Bausoftware GmbH, STABILA Messgeräte, VHV Versicherungen sowie die Zertifizierung Bau GmbH.Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/6328968