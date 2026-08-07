Scout24 hat ein weiteres starkes Quartal geliefert, mit einem Umsatz im Q2, der um 20,0 % im Jahresvergleich und organisch um 10,4 % gestiegen ist, während die organische EBITDA-Marge bei etwa 64 % lag. Die Ergebnisse zeigten eine solide zugrunde liegende Rentabilität trotz der Kosten für die Integration in Spanien. Segmentweise blieb der Bereich Professional der Hauptwachstumstreiber, während sich der Schwung bei den privaten Abonnements verbesserte und KI-Produkte zunehmend Engagement und Monetarisierung unterstützten. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und deutete an, dass der Umsatz derzeit auf das obere Ende der Spanne von 16-18 % zusteuert. Insgesamt untermauert das Q2 unsere positive Einschätzung zu Scout24s Wachstum, Margenprofil und Ertragsqualität. Wir bekräftigen unser BUY mit einem Kursziel von 135,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/scout24-se
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