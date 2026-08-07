Patrick Collison hat erfolgreich mehrere Unternehmen gegründet. Dafür hat er gleich zweimal sein Studium am MIT abgebrochen. Die Entscheidung habe ihm nicht geschadet, trotzdem würde er es heute anders machen. Kaum eine Altersgruppe spürt die KI-bedingten Veränderungen des Arbeitsmarktes derzeit so stark wie junge Akademiker:innen. Laut Daten der Bundesagentur für Arbeit waren 2025 rund 45.000 Absolvent:innen unter 30 Jahren arbeitslos - seit 2022 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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