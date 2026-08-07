Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran als brüchig erwiesen hatte, ist der Ölpreis zwar nicht auf das gleiche Niveau wie im Frühjahr geklettert, so die Analysten der DekaBank.Dennoch hätten die Marktteilnehmer ihre Leitzinserwartungen wieder nach oben korrigiert. Der resultierende Renditeanstieg habe sich ungewöhnlich stark bis in die längeren Laufzeitbereiche erstreckt, was die Analysten weniger auf die langfristigen Inflationserwartungen als vielmehr auf die große Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik zurückführen würden. Allerdings sollte die dadurch hervorgerufene Steilheit der Bundkurve abnehmen, sobald die Marktteilnehmer überzeugt seien, dass die Leitzinsen ihren Hochpunkt erreicht hätten. Nach einem letzten Zinsschritt der EZB im September würden die Analysten daher leicht sinkende Renditen auch in den längeren Laufzeitbereichen erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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