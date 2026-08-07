London (www.anleihencheck.de) - Felipe Villarroel von TwentyFour Asset Management kommentiert die veränderte Kommunikationsstrategie der US-Notenbank.Die jüngste Zinsentscheidung der Fed habe vor allem eines offengelegt: Es gehe weniger um das aktuelle Zinsniveau als um Vertrauen in die nächsten Schritte. Wenn die Notenbank ihre Sicht auf Konjunktur und Inflation nicht klar genug einordne, entstehe ein Vakuum. Und dieses Vakuum würden Märkte mit eigenen Annahmen füllen. Glaubwürdigkeit sei dabei die zentrale Währung: Sie werde über Jahre aufgebaut, könne aber durch wenige unglückliche Auftritte schnell beschädigt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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