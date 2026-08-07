Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Chile emittiert eine Republik-Anleihe (ISIN XS3459014XXX/ WKN A4EYQL) im Emissionsvolumen von 1,1 Mrd. Euro, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 4,375% erhalten, der jährlich ausgezahlt werde. Die nächste Zinszahlung werde am 03.08.2027 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 03.08.2038 terminiert. Auf Basis des aktuellen Kurses von 99,70 liege die Rendite bei 4,4241%. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Chile erhalte von Moody's ein Rating von A2. (Bonds weekly Ausgabe vom 06.08.2026) (07.08.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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