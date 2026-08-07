FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1519 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die deutlichen Kursverluste vom Donnerstag sind damit vorerst gestoppt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1542 Dollar festgesetzt.

"Den Takt gibt heute der US-Arbeitsmarktbericht vor", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Ein starker Bericht würde die Markterwartungen an eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres stützen. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins unverändert gehalten. Für die geldpolitischen Entscheidungen spielt in den USA die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle.

Der US-Arbeitsmarktbericht steht am Nachmittag auf dem Programm. Am Markt wird damit gerechnet, dass sich die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Juli um 80.000 erhöht hat und damit etwas stärker als im Juni. Die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 4,2 Prozent erwartet./jkr/jsl/nas