Bei (Edel-)Metallen denken die meisten Anleger zuerst an Gold und danach an den kleinen Bruder Silber. 2026 trumpft allerdings ausgerechnet Kupfer groß auf. An der US-Terminbörse Comex hat der Kupferpreis jüngst ein Rekordhoch erklommen. Doch bei der Kupfer-Rally sollten Anleger jetzt zwei Dinge beachten.Hinter der jüngsten Rally beim Kupferpreis steht vor allem die Sorge vor einem möglichen Zollschock in den USA. Anleger spekulieren darauf, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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