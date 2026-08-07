Die Aktie der Deutschen Bank bewegt sich nach ihrer starken Rally nahe dem 52-Wochen-Hoch und bleibt bei Analysten gefragt. Während das Papier zuletzt um die Marke von 33 Euro pendelte, sehen zahlreiche Experten noch weiteres Aufwärtspotenzial. Der aktuelle Analystenkonsens liegt bei rund 35,50 Euro und damit knapp zehn Prozent über dem jüngsten Kursniveau. Die Bandbreite der Kursziele reicht derzeit von rund 30 Euro bis 41 Euro. Zu den optimistischsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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