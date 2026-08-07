Die SpaceX-Aktie hat den ersten großen Lockup-Termin besser überstanden als befürchtet. Das Papier legte am Donnerstag um +6,1% auf 114,92 US$ zu, obwohl 911,5 Millionen weitere Aktien handelbar wurden. Gleichzeitig überschlagen sich die Analysten mit Kurszielen, die vom Totalabsturz bis zur nächsten großen Rallye reichen. Die Optimisten erwarten eine Verdopplung JPMorgan erhöhte sein Kursziel auf 240 US$, Goldman Sachs sieht die Aktie bei 220 US$. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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