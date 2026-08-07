Die UBS hat ihr Kursziel für Siemens von 310 € auf 330 € angehoben. Das ist eine Erhöhung um rund 6,5 Prozent. Analyst Andre Kukhnin begründet den Schritt mit einem soliden Quartalsbericht, der ihn dazu bewogen hat, seine Schätzungen für den Bereich Smart Infrastructure nach oben zu schrauben. Smart Infrastructure überzeugt Kukhnin sieht in der Smart-Infrastructure-Sparte offenbar mehr Potenzial als bislang eingepreist. Seine revidierten Schätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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