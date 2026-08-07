Der KI-Boom sorgt weiterhin für eine hohe Nachfrage nach Rechenzentren, Speichertechnologien und digitaler Infrastruktur. Während sich Titel wie Nebius in diesem Umfeld bereits als einer der großen Gewinner etabliert hat, rücken nun weitere Unternehmen in den Fokus, die bislang deutlich weniger Beachtung finden. Drei Aktien könnten nach Ansicht von Marktbeobachtern vor einer Neubewertung stehen. Netlist-Aktie Der US-Speicherspezialist Netlist zählt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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