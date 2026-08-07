Google Maps soll dir künftig einige Aufgaben abnehmen können. Der Kartendienst kann künftig sogar Essen für dich bestellen oder die Buchung eines Hotelzimmers übernehmen. Wie Google diese Neuerungen in Maps umsetzt. Schon im März 2026 hat Google dem Kartendienst Maps eine große Neuerung verpasst. Seither können erste User:innen über "Ask Maps" komplexere Fragen an die Anwendung stellen. Sie können etwa sagen, dass ihr Smartphone-Akku bald leer ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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