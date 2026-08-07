© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Michael Burry wettet prominent gegen beliebte KI-Aktien, hält aber auch einige Long-Positionen, daraus taugt Online-Wettanbieter DraftKings jedoch gar nichts.KI-Crash voraus? Burry ist überzeugt und wettet gegen die Branche ... Michael Burry ist überzeugt: Die KI-Blase wird platzen - und möglicherweise zu einem Crash ähnlich wie dem von 1987 führen als es zum Black Monday und dem bislang größten Tagesverlust des Dow-Jones-Index mit einem Minus von 22,6 Prozent gekommen war. Dementsprechend hat er sich mit Short-Wetten auf Caterpillar, Micron, Nvidia und Palantir positioniert. Doch er verfügt auch über einige Long-Wetten. Dazu gehören der US-Krankenversicherer Molina Health, …
Enthaltene Werte: US26142V1052Den vollständigen Artikel lesen
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