Die geplante gesetzliche Kapitalrente könnte das Rentenniveau in Deutschland mittelfristig deutlich erhöhen. Doch neben den Chancen der steigenden Kapitaldeckung stellt sich auch die Frage, welche Auswirkungen der zusätzliche Beitrag auf andere Formen der Altersvorsorge haben könnte, schreibt das IVFP. Eine Kolumne von Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP)Die Rentensicherungskommission empfiehlt im Rahmen ihres 33-Punkte-Planes in der Empfehlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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