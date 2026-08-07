Seit 1.025 Wochen ist die Symrise-Aktie nun an der Börse notiert. Am 11. Dezember 2026 werden es dann genau 20 Jahre sein. Ganz bestimmt wird dieses Jubiläum dann auch auf der DAX-Tafel in der Frankfurter Börse angezeigt. Tatsächlich war der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen für Investoren über viele Jahre so etwas wie ein Abo auf steigende Kurse, selbst wenn die Aktie eher zu den unbekannteren Mitgliedern im DAX gehört. Die vergangenen gut vier Jahre waren dann allerdings verlorene Zeit für Anleger. Gegen den allgemeinen Aufwärtstrend an den Börsen fiel die Symrise-Aktie kontinuierlich und rutschte von dem am 22. November 2021 erreichten All-Time-High bei 132,65 Euro bis Mitte Dezember 2025 im Tief bis auf knapp 67 Euro ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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