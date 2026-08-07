Die Aktie von BHP hat zuletzt weiter zugelegt und steht nun kurz vor dem Sprung auf ein neues Allzeithoch. Angetrieben wird der Kurs vor allem von der Rally des Kupferpreises. Der strukturelle Kupfer-Boom liegt an der steigenden Nachfrage nach dem Metall durch Energiewende und Digitalisierung. Auf der anderen Seite wächst das Angebot nicht.Eher ist das Gegenteil der Fall. In einigen Vorkommen - allen voran in der Grasberg-Mine in Indonesien - gibt es sogar anhaltende Probleme. Das treibt den Preis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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