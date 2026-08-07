OpenAI öffnet grenzenlose Chats mit GPT-5.6 Luna für alle und bedient Instant und erweitertes Reasoning für einige User mit GPT-5.6 Sol. "Zugang gestaltet Chancen", erklärt OpenAI in der Ankündigung zum optimierten Modellzugriff für zahlreiche User. Das Unternehmen macht zwei seiner jüngsten KI-Modelle für deutlich mehr User verfügbar und setzt sie umfassender ein. Die Modellversionen GPT-5.6 Luna und Sol sollen den Usern noch bessere Antworten geben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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