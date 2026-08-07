© Foto: OpenAIChinas Exporte wachsen stärker als erwartet. KI, Hightech und Autos treiben - doch neue Zölle und der schwache Binnenkonsum bleiben Risiken.Chinas Exporte sind im Juli stärker gestiegen als erwartet und bleiben damit eine wichtige Stütze der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, wie Reuters berichtet. Vor allem die hohe globale Nachfrage nach Produkten für den Ausbau von KI-Infrastruktur treibt das Geschäft chinesischer Hightech-Unternehmen. Gleichzeitig zogen viele Exporteure Lieferungen vor, bevor neue US-Zölle in Kraft traten. Die Ausfuhren stiegen im Juli auf US-Dollar-Basis um 23,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie am Freitag veröffentlichte Daten der chinesischen Zollbehörde …
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