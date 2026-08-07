Berlin/Astana (ots) -Kasachstan treibt den Ausbau seiner Verkehrsinfrastruktur mit Hochdruck voran. Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat jüngst mehrere Großprojekte angestoßen, mit denen das Land seine Rolle als zentrale Logistikdrehscheibe zwischen Europa und Asien ausbauen will. Ziel ist es, den Warenverkehr entlang des sogenannten Mittleren Korridors schneller, effizienter und leistungsfähiger zu machen.Im Mittelpunkt steht der Bau der rund 800 Kilometer langen Fernstraße Beineu-Saksaulsk. Sie soll die Transitstrecke zwischen China und Europa nach Angaben der Regierung um rund 1.000 Kilometer verkürzen und die Transportzeiten deutlich reduzieren. Ergänzt wird das Vorhaben durch Investitionen in das Schienennetz, moderne Grenzübergänge sowie neue Logistik- und Umschlagzentren."Unser Ziel ist es, Kasachstan zu einem der führenden Logistikzentren Eurasiens zu machen", sagte Präsident Tokajew. Die geografische Lage des Landes zwischen Europa und Asien solle künftig noch stärker als wirtschaftlicher Standortvorteil genutzt werden.Die Bedeutung des Mittleren Korridors reicht dabei weit über Zentralasien hinaus. Die Route verbindet Europa über Kasachstan, das Kaspische Meer, den Südkaukasus und die Türkei mit Asien und entwickelt sich zunehmend zu einer wichtigen Ergänzung bestehender Handelswege. Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und der Suche nach widerstandsfähigeren Lieferketten gewinnt sie auch für europäische Unternehmen an Bedeutung.Für Deutschland eröffnet dies neue Perspektiven. Industrie, Maschinenbau, Automobilhersteller, Chemieunternehmen, Logistikdienstleister und der Handel könnten von schnelleren und resilienteren Transportwegen zwischen Europa und Asien profitieren. Auch für die Versorgung mit kritischen Rohstoffen, etwa für die Batterie-, Halbleiter- und die Energiewirtschaft, gewinnt der Korridor an strategischer Bedeutung. Die Bundesregierung und die Europäische Union verfolgen den Ausbau der Verbindung deshalb mit wachsendem Interesse.Mit den jüngsten Infrastrukturinvestitionen verfolgt Kasachstan das Ziel, seine Position als verlässlicher Wirtschafts- und Transitpartner zwischen Europa und Asien weiter auszubauen. Für deutsche Unternehmen könnte das Land damit künftig nicht nur als Rohstofflieferant, sondern zunehmend auch als logistischer Knotenpunkt für den Handel mit Zentralasien und darüber hinaus an Bedeutung gewinnen.Pressekontakt:COMMVISORYT: +49 89 96228999E: info@commvisory.dehttps://www.commvisory.de/Original-Content von: Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139401/6329085