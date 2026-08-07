Eine turbulente Handelswoche liegt hinter dem Biopharma-Konzern Novo Nordisk. Trotz Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisziele für das laufende Jahr ist die Aktie in die Knie gegangen. Am Freitag hingegen setzt der Blue Chip zur Gegenbewegung an. Geht es allerdings nach dem Gros der Analysten, so ist das Upside-Potenzial begrenzt.Goldman Sachs hat nach den Zahlen zum zweiten Quartal die Einstufung mit "Neutral" bestätigt. Der faire Wert wurde allerdings um 25 auf nun 285 Dänische Kronen (umgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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