Bernecker-Daily

Der frühere HONEYWELL-Geschäftsbereich ist seit dem 29. Juni eigenständig und vor allem börsennotiert. Die Trennung kostet, insbesondere für eigenen organisatorischen Aufbau, um 100 Mio. $. Gestern wurde "QT1" absolviert, der erste Quartalstermin führte direkt zu einer Quittung von - 23 %.Das Spektrum geht weit über Triebwerke hinaus. Es geht um Systeme für verschiedene Flugzeuge und Helikopter, hinzu kommen technische Lösungen für Raumfahrt und Rüstung. Die Sparten folgen etwa der Einteilung in Avionik/Elektronik, Triebwerke/Energiesysteme sowie Verteidigung/Raumfahr/Sicherheit.Der herbe Kursverfall lag an verfehlten Erwartungen. Am Beispiel adjusted EPS, bereinigter Gewinn: statt 2,13 $ nur 1,87. Das Management verwies auf Probleme in den Lieferketten, während Nachfrage und Auftragsbestand (18 Mrd. $) weiterhin hoch sind. Langfristverträge als Zulieferer etwa für BOEING haben Vorrang, mancher lukrativere Zusatzauftrag muss zurzeit offenbar abgelehnt werden.Die tiefere Bewertung (49,6 Mrd. $ Marktkapitalisierung) lockt schon zum Kauf einer spekulativen Anfangsposition. Mit Aussicht auf Kurserholung, sobald die Lieferketten wieder optimal funktionieren. Auch auf niedrigerem Kursniveau ist der Hinweis "bitte mit Augenmaß" nicht verzichtbar. Es könnten noch Bewertungsüberraschungen in der Pipeline stecken.Chart von "HONA" (Nasdaq-Kürzel): Zum Vergleich sind Kursverläufe der früheren Konzernmutter sowie weiterer Unternehmen des Branchenumfelds (Mitbewerber) eingetragen.Helmut GellermannBörsianer lesen