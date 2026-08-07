Mit Helus Pharma hat der No Brainer Club erneut gezeigt, wie konsequentes Risikomanagement und diszipliniertes Handeln bei Biotech-Investments langfristig den Unterschied machen können. Bereits im Herbst 2025 erfolgte der initiale Einstieg des Anlegerclubs - damals noch unter dem Namen Cybin - zu Kursen um 6,50 US-Dollar. Kurz zuvor hatte das Unternehmen eine Kapitalerhöhung über 175 Millionen US-Dollar zu 6,51 US-Dollar je Aktie abgeschlossen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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