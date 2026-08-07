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DZ Bank
07.08.2026 12:11 Uhr
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Webinar - DAX-Aktien überraschen: Steht die nächste Marktphase bevor?

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - DAX-Aktien überraschen: Steht die nächste Marktphase bevor?

Die Schlagzeilen drehen sich weiter um KI, Chips, Geopolitik und die Berichtssaison. Gleichzeitig zeichnen zahlreiche Indikatoren ein anderes Bild: Deutsche Standardwerte gewinnen an Stärke und Aktien wie Rheinmetall und SAP holen spürbar auf. Doch wie nachhaltig ist diese Entwicklung?

Im kostenfreien Big Picture Webinar am Montag, 10. August, um 19:00 Uhr ordnet Franz-Georg Wenner die aktuelle Marktlage ein. Im Mittelpunkt stehen neue statistische Auswertungen zum DAX, die historische Einordnung der jüngsten Rally sowie die Frage, welche Einzelwerte jetzt besonders interessant sind. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Bewertung der Aktienmärkte, die Stimmung am Optionsmarkt und zeigen, welche Signale Anleger in den kommenden Wochen beachten sollten. Ergänzend stellen wir konkrete Trading Ideen vor.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Marcus Landau, DZ Bank
  • Franz-Georg Wenner, Feingold Research


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