Das Chatfenster wird zunehmend zur Eintrittspforte in die KI-Welt: Es sieht nüchtern aus, doch weil die Gespräche mit dem Chatbot natürlich wirken, tippen wir mehr in die Zeile, als wir es an anderen Stellen im Internet tun würden. Diese Entwicklung beleuchtet die neue Ausgabe von MIT Technology Review. Als ich neulich eine längere Konversation mit einem Chatbot führte, wurde mir plötzlich bewusst, wie viele persönliche Dinge ich gerade einer Maschine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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