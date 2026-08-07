Datum der Anmeldung:
06.08.2026
Aktenzeichen:
B11-81/26
Unternehmen:
OEConnection, LLC, Fairlawn (USA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über Quadrum Investments Group Ltd., London (UK)
Produktmärkte:
Softwarelösungen für die Automobilbranche
06.08.2026
Aktenzeichen:
B11-81/26
Unternehmen:
OEConnection, LLC, Fairlawn (USA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über Quadrum Investments Group Ltd., London (UK)
Produktmärkte:
Softwarelösungen für die Automobilbranche
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