Datum der Anmeldung:
04.08.2026
Aktenzeichen:
B11-80/26
Unternehmen:
G+G Autohandel GmbH & Co. KG (Graf Hardenberg-Gruppe), Singen (Hohentwiel); Erwerb aller Geschäftsanteile der Autohaus Ladurner GmbH, Tuttlingen
Produktmärkte:
Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen, Kfz-Ersatzteile, Kfz-Werkstattdienstleistungen
04.08.2026
Aktenzeichen:
B11-80/26
Unternehmen:
G+G Autohandel GmbH & Co. KG (Graf Hardenberg-Gruppe), Singen (Hohentwiel); Erwerb aller Geschäftsanteile der Autohaus Ladurner GmbH, Tuttlingen
Produktmärkte:
Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen, Kfz-Ersatzteile, Kfz-Werkstattdienstleistungen
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