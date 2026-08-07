Datum der Anmeldung:
04.08.2026
Aktenzeichen:
B1-115/26
Unternehmen:
VDK Groep B.V., Zwolle, Niederlande/Mittelbarer Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die M. Widder GmbH Wärmetechnik, Frankfurt am Main
Produktmärkte:
Technische Gebäudeausrüstung
04.08.2026
Aktenzeichen:
B1-115/26
Unternehmen:
VDK Groep B.V., Zwolle, Niederlande/Mittelbarer Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die M. Widder GmbH Wärmetechnik, Frankfurt am Main
Produktmärkte:
Technische Gebäudeausrüstung
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