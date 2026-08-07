Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd. und der Canada Nickel Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 07.08.2026, 10:20 Uhr Zürich/Berlin · Japan treibt die Erschließung von Seltene-Erden-Schlamm im Meeresboden seiner ausschließlichen Wirtschaftszone rund um die abgelegene Pazifikinsel Minami-Torishima voran. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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