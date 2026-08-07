Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Beim Zinsentscheid im Juli wurde erwartungsgemäß erneut das Leitzinsintervall nicht verändert, so die Analysten der DekaBank.Allerdings seien nicht nur Marktspekulationen über eine eventuelle Anhebung enttäuscht worden. Bedeutsamer sei gewesen, dass der neue Fed-Chef Warsh die Nicht-Anhebung nicht hinreichend erklärt habe. Dies möge zwar seinem Kommunikationsstil entsprechen. Die Folge sei aber gewesen, dass die langfristigen Renditen von US-Staatsanleihen aufgrund höherer Inflationserwartungen angestiegen seien. Immerhin könne von einer Entkopplung der Inflationserwartungen nicht gesprochen werden. Ob eine Leitzinserhöhung im September vorgenommen werde, hänge sehr stark von den in den nächsten Wochen veröffentlichten Makrodaten ab. In dem Basisszenario der Analysten sei eine Zinserhöhung weiterhin nicht enthalten, ausgeschlossen werden könne ein solcher Schritt allerdings nicht. (Ausgabe vom 06.08.2026) (07.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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