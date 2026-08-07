Die Petition zum Erhalt der einjährigen Bitcoin-Haltefrist hat die Marke von 30.000 Unterschriften überschritten. Jetzt wird sich der Bundestag in einer öffentlichen Anhörung mit den geplanten Änderungen bei der Krypto-Besteuerung beschäftigen. Es ist ein Etappensieg für die Verfechter der Bitcoin-Haltefrist: Eine Petition zum Erhalt der steuerlichen Regelung für Kryptowährungen hat nach Angaben der Initiative ProHaltefrist bereits mehr als die benötigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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