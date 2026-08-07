Bitcoin Prognose August 2026, 211 Millionen Dollar ETF-Zuflüsse an einem Tag und trotzdem kein Ausbruch

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Über 211 Millionen Dollar flossen an einem einzigen Handelstag in die amerikanischen Bitcoin-ETFs, und der Kurs stand trotzdem still. BTC notiert bei rund 64.800 Dollar und damit fast 49 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.080 Dollar. Die Bitcoin Prognose hängt jetzt an der Marke von 65.000 Dollar. Gleichzeitig zog ein Angriff auf eine bekannte Hardware-Wallet über 1.800 BTC aus mehr als 5.200 Adressen ab. Institutionelle Käufer greifen weiter zu, während private Halter wieder über ihre Verwahrung nachdenken. Wir zeigen Ihnen die Zahlen der letzten 24 Stunden und den Einstieg, auf den große Wallets währenddessen ausweichen.

Bitcoin Prognose im August, der Bitcoin Kurs hängt zwischen ETF-Zuflüssen und Widerstand

Der Bitcoin Kurs liegt laut CoinGecko bei rund 64.866 Dollar und damit etwa ein Prozent höher als vor 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,3 Billionen Dollar, das Volumen der letzten 24 Stunden rund 22 Milliarden Dollar. Am Donnerstag verzeichneten die amerikanischen Spot-ETFs laut CaptainAltcoin Nettozuflüsse von 211,49 Millionen Dollar, allein 170 Millionen davon über den Fonds von BlackRock. Im gesamten August gab es bislang keinen einzigen Tag mit Nettoabflüssen, ein klarer Bruch mit dem Juni und seinen 4,4 Milliarden Dollar an Abzügen.

Trotzdem prallt der Kurs immer wieder an der Zone zwischen 64.500 und 65.500 Dollar ab, der nächste Widerstand wartet bei 66.000 Dollar. Nach unten stützen 63.000 und 62.500 Dollar. Belastet wird die Stimmung vom Angriff auf die Firmware einer Hardware-Wallet, bei dem rund 1.816 BTC im Wert von etwa 114 Millionen Dollar verschwanden. Standard Chartered nennt für das Jahresende weiterhin 100.000 Dollar, Bernstein sogar 150.000 Dollar. Wer bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung auf eine Verdopplung wartet, braucht Geduld, und genau deshalb sucht Kapital dort, wo der Preis noch am Anfang steht.

Pepeto rückt in den Blick, während der Bitcoin Kurs im Seitwärtsmarkt feststeckt

Genau diese Rechnung führt viele Wallets über die großen Namen hinaus, denn bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung bleibt der Spielraum eng. Gesucht wird ein Einstieg, bei dem 100 Prozent Plus nicht Milliarden an frischem Kapital brauchen. Dabei taucht seit Wochen immer wieder derselbe Name auf.

Pepeto hat im Vorverkauf bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und ein Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar. Mit einem näher rückenden Binance-Listing verweisen Analysten darauf, dass Meme-Energie und echte Börsenwerkzeuge nur einmal pro Zyklus gleichzeitig auftreten. Der Handelsbereich, den das Team bereits ausgeliefert hat, ist der Grund, warum der Vorverkauf weiter wächst. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token ohne Kosten zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana. Halter behalten dadurch jeden Dollar, wenn sie ihr Kapital zwischen den Netzwerken verschieben, und zahlen keine Gebühren an Dritte.

Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor Sie überhaupt Kapital einsetzen. Er sucht gezielt nach Rug Pulls und Liquiditätsfallen, die im letzten Bärenmarkt ganze Wallets geleert haben. Das Kapital in Pepeto hat damit einen Schutz, den die meisten Vorverkäufe gar nicht erst aufbauen. Auf der Börsenseite führt ein früherer Binance-Experte die Entwicklung an, und der Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins leitet das Projekt. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde.

Mit dem näher rückenden Listing und einem Bitcoin Kurs, der kurzfristig kaum Bewegung zulässt, sehen Analysten Pepeto als den deutlich beweglicheren Einstieg für alle, die ohnehin auf BTC schauen. Ein Pepe-Mitgründer, funktionierende Börsenwerkzeuge und ein bestätigter Listing-Pfad kommen im Kryptomarkt nur sehr selten zusammen. Die Wallets, die bereits im Vorverkauf sitzen, wissen genau, worauf sie in den kommenden Wochen warten.

Fazit zum Bitcoin Kurs und zu dem Einstieg, den große Wallets zuerst gefunden haben

Die Bitcoin Prognose bleibt an eine Bewertung von 1,3 Billionen Dollar gebunden, und das begrenzt, wie schnell sich ein Einsatz vervielfachen kann. Genau das schiebt Kapital in Einstiege ohne diese Deckelung. Die bereits eingesammelten 10,38 Millionen Dollar zeigen, dass die größten Wallets gefunden haben, wonach sie gesucht haben. Die offizielle Pepeto-Website gibt Ihnen Zugang zu dem Einstieg, den die frühesten Käufer genutzt haben, und das Listing ist das eine Ereignis, das darüber entscheidet. Ein Pepe-Mitgründer zusammen mit fertigen Börsenwerkzeugen und einem bestätigten Listing-Pfad bleibt das seltenste Setup, das dieser Markt hervorbringt. Wer heute zum Vorverkaufspreis einsteigt, sitzt bei diesen Wallets, statt nach dem Listing zuzusehen, wie sich dieses Fenster für immer schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Warum entscheiden sich Trader neben Bitcoin für Pepeto?

Der Bitcoin-Kurs ist durch eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen Dollar gedeckelt, während Pepeto einen Einstieg im laufenden Vorverkauf bietet, dessen Listing an einer großen Börse noch bevorsteht. Käufer steigen über die offizielle Pepeto-Website ein und halten ihre Token zum Vorverkaufspreis, bis das Binance-Listing startet und der offene Handel beginnt.