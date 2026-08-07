Die Aktie des Touristik-Riesen TUI gibt nach einem zuvor starken Lauf im heutigen Handel etwas nach. Dabei lief heute am Morgen eine Meldung über die Ticker, die durchaus aufhorchen ließ. Schließlich sehen die Experten der US-Großbank JPMorgan für die Anteilscheine des Unternehmens enormes Aufwärtspotenzial. Für Analyst Karan Puri wäre der faire Wert der TUI-Aktie erst bei einem Kurs von 12,50 Euro erreicht. Die Einstufung wurde mit "Overweight" bestätigt. Er zeigt sich vor der Ergebnisveröffentlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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