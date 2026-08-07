FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Merck KGaA von 153 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler attestierte den Darmstädtern am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts eine starke operative Wachstumsdynamik und eine zielgerichtete Expansionsstrategie./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006599905
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