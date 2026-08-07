DJ PTA-AFR: EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Karlsruhe (pta000/07.08.2026/13:02 UTC+2) - EnBW Energie Baden-Württemberg AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 31.12.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.enbw.com/unternehmen/investoren/news-und-publikationen/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 24.03.2027
Bericht: Konzernabschluss 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 31.12.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.enbw.com/unternehmen/investoren/news-und-publikationen/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 24.03.2027
Bericht: Halbjahresbericht 2027 Berichtszeitraum: 01.01.2027 - 30.06.2027 Internet-Veröffentlichung: https://www.enbw.com/unternehmen/investoren/news-und-publikationen/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 06.08.2027
(Ende)
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Aussender: EnBW Energie Baden-Württemberg AG Durlacher Allee 93 76131 Karlsruhe Deutschland Ansprechpartner: Marcel Münch Tel.: +49 721 63-16102 E-Mail: ma.muench@enbw.com Website: www.enbw.com ISIN(s): DE0005220008 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1786100520628 ]
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(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2026 07:02 ET (11:02 GMT)