OpenAI-Insider:innen haben mehr zur geplanten Hardware des Unternehmens verraten. Demnach dürfte das ChatGPT-Gadget recht teuer ausfallen. Was sie zu den Plänen des Unternehmens sagen. ChatGPT-Betreiber OpenAI arbeitet seit geraumer Zeit an einem Hardware-Debüt. Erst kürzlich wurde durch Insider:innen bekannt, dass es sich dabei wohl um einen smarten Lautsprecher ohne Display handeln soll, der ChatGPT als physisches Gadget in die Wohnungen der User:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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