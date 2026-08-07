Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Anleihemarkt ist weiter geprägt vom Iran-Krieg und dessen Folgen für Ölpreis und Inflation, so die Deutsche Börse AG.Aktuell sei die Nachrichtenlage uneinheitlich. US-Präsident Donald Trump spreche von einem baldigen Ende des Kriegs, die Straße von Hormus sei aber noch geschlossen. "Die Verhandlungen dauern zwar an, bei Marktteilnehmern schwindet aber die Hoffnung auf eine Beruhigung der Lage und baldige Öffnung", stelle Ulrich Wortberg von der Helaba fest. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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