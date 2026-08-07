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Wir führen momentan 33 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 60 %. In dieser Woche haben wir ein Kauflimit platziert, zwei Analysen veröffentlicht und 3 Chancen für Nachzügler in unserer Empfehlungsliste herausgestellt. Heute heben wir noch ein Ziel an. Betroffen sind unter anderem Amazon, Meta, Apple, Alphabet, Microsoft, Infineon, Siemens Energy, Prysmian, Zalando. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Erholung im KI-Sektor und bei den Technologiewerten war dynamisch, hat aber diese Woche an Momentum verloren. Der breite Markt bleibt erfreulich robust - DAX, DOW und der gleichgewichtete S&P500 erklimmen neue Rekorde, der NASDAQ hinkt hinterher.m Laufe der Woche haben sich Aktien regelmäßig gut entwickelt, deren Ausblick die Erwartungen übertraf oder deren Wachstum die KI-Investitionen in den Schatten stellte. Das startete schon am Montag mit dem Vergleich der 5 BigTechs.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!