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Das Ende der Korrekturphase vollzog sich schlagartig in einer dynamischen V-Formation statt in einer zähen, breiten Bodenbildung. Der technische Spielraum nach oben ist erheblich. Die meisten Werte kommen aus einer tiefen Korrekturphase und die maßgeblichen Trend- und Schwungindikatoren sind noch längst nicht überhitzt. Die aktuelle Zwischenreaktion eignet sich als perfekte Einstiegsgelegenheit. Unser letzter Einstieg Anfang April erbrachte im Schnitt einen Gewinn von rund 200 % pro Position. Das ist natürlich keine Garantie, dass wir auch diesmal hohe Gewinne erzielen werden. Mut macht es dennoch: Wir haben fünf Unternehmen für Sie herausgearbeitet, die wir für die richtigen Kandidaten in dieser Phase halten.Nach dem DAX-Ausbruch lohnt es sich auch hier nochmal anzusetzen: Uns stechen drei Unternehmen ins Auge, die sich ebenfalls als Einstiegskandidaten anbieten. Zuletzt wollen wir auch einen Blick auf Titel werfen, die weniger im Rampenlicht stehen: Mit dem Ausbau der KI-Infrstruktur vercheibt sich ein Teil der Wertschöpfung auf kleinere Unternehmen, die an entscheidenden Engpässen sitzen. Auch hier haben wir vier Empfehlungen für Sie bereit. Alle Unternehmen und Geschichten gibt es für Sie in der Termin Börse.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().