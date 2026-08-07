Anzeige
Mehr »
Freitag, 07.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Schwere Seltene Erden: Entsteht hier die nächste Milliardenstory?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
07.08.2026 14:09 Uhr
444 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag

DOW JONES--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Freitagmittag aus. Gute Konjunkturnachrichten gibt es von mehreren Seiten: In China sprangen die Exporte um fast 24 Prozent zum Vorjahr an, was auf eine Belebung der internationalen Nachfrage im Juli deutet. Schon im Wochenverlauf hatten auch in Europa diverse Konjunkturdaten nach oben gezeigt. Selbst in Deutschland sei die Lage besser als die Stimmung, hieß es dazu vom Vermögensverwalter DWS. Wachstumsdaten, Frühindikatoren und Finanzmärkte zeichneten ein robusteres Bild der deutschen Wirtschaft, als die öffentliche Debatte vermuten lasse. Auch die aktuellen Daten zur deutschen Industrieproduktion und den Exporten passen ins Bild: Der DAX könnte wieder als "unterbewertetes Konjunktur-Play entdeckt" werden, heißt es im Handel. Neuigkeiten zur Lage um die Straße von Hormus gibt es wenige, die Ölpreise geben leicht nach, zeigen sich absolut betrachtet aber wenig verändert.

Der DAX gewinnt 0,9 Prozent auf 26.366 Punkte, damit rückt das Allzeithoch bei rund 26.404 wieder in greifbare Nähe. Der Euro-Stoxx-50 kommt auf ein Plus von 0,7 Prozent. An den Anleihemärkten geben die Renditen leicht nach.

Am Nachmittag steht der monatliche US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Erwartet werden rund 83.000 neue Stellen. Ein schwacher Bericht könnte als Begründung genutzt werden, den Inflationsanstieg weiter nicht mit einer Zinserhöhung bekämpfen zu wollen. Marktteilnehmer verweisen dabei auf die geänderte Kommunikation der US-Notenbank.

"Es geht weniger um das aktuelle Zinsniveau als um Vertrauen in die nächsten Schritte. Wenn die Notenbank ihre Sicht auf Konjunktur und Inflation nicht klar genug einordnet, entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum füllen Märkte mit eigenen Annahmen. Glaubwürdigkeit ist dabei die zentrale Währung: Sie wird über Jahre aufgebaut, kann aber durch wenige unglückliche Auftritte schnell beschädigt werden", betont Marktstratege Felipe Villarroel von TwentyFour Asset Management.

Wer der Fed nicht mehr zutraue, Preisstabilität zu sichern, verlange dafür schnell einen spürbaren Aufschlag. Sollte deren Glaubwürdigkeit erodieren, stecke in den Renditen noch viel Luft nach oben. Die wichtigen 10-jahres Renditen der US-Bonds zeigen sich bei 4,66 Prozent.

Vor allem Technologiewerte haben sich europaweit als Kurstreiber wieder nach oben gearbeitet. Der Sektor-Index liegt mit 1,4 Prozent Plus vorn. Im DAX treiben Infineon mit 3,2 Prozent und SAP mit 3,4 Prozent Aufschlag.

Die Berichtssaison der Unternehmen liefert am Freitag weitere Zahlen. Daimler Truck (-3,1%) und Munich Re (-1,3%) haben finale Zahlen vorgelegt. Der Markt moniert hier zumeist Details. So merkt JP Morgan bei Munich Re an, dass die Einnahmen im Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung im zweiten Quartal stärker als vom Markt veranschlagt zurückgegangen seien.

Neue Geschäftszahlen kommen von Lanxess (-6,2%) und Allianz (-0,1%). Bei allen Unternehmen werde viel über einzelne Aspekte diskutiert, klare Einschätzungen gebe es dazu weiter nicht, heißt es im Handel. Auch die Kommentare der Analysten verlören sich in Detaildiskussionen. So moniert die RBC bei Allianz die Entwicklung im Bereich P&C sowie die Einnahmen des Konzerns. Diese Entwicklung habe man bereits bei Zurich Insurance beobachten können. Bei Brenntag wird der erneut erhöhte Jahresausblick mit einem mageren Plus von 0,1 Prozent Plus belohnt.

Einige Nebenwerte profitieren von Umstufungen. So legen die Titel des Satellitenbauers OHB um 0,8 Prozent zu dank einer Ersteinstufung durch Deutsche Bank mit "Buy". Bei Suss Microtec geht es sogar 6,1 Prozent höher. Hier treiben gleich zwei Hochstufungen auf "Kaufen" von MPCM und Deutscher Bank. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.545,91  +0,7   43,35    6.502,56    13,0 
Stoxx-50        5.550,17  +0,8   42,90    5.507,27    12,9 
DAX          26.366,40  +0,9   226,27    26.140,13    7,7 
MDAX          32.552,40  +0,4   121,28    27.039,42    6,3 
TecDAX         4.069,70  +1,7   68,71    3.091,28    12,4 
SDAX          18.678,63  +0,6   113,82    13.062,07    8,8 
FTSE          10.947,63  +0,7   79,74    10.867,89    10,2 
CAC           8.735,46  +0,4   35,75    8.699,71    7,2 
SMI          14.606,93  +0,6   88,18    14.518,75    10,1 
ATX           6.717,33  -0,4   -27,33    6.744,66    26,1 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15 
EUR/USD          1,1529  +0,0   0,0005     1,1524   1,1528 
EUR/JPY          182,55  -0,0  -0,0100     182,56  182,6100 
EUR/CHF          0,9343  -0,2  -0,0014     0,9357   0,9349 
EUR/GBP          0,8575  +0,1   0,0011     0,8564   0,8564 
USD/JPY          158,32  -0,1  -0,1000     158,42  158,3900 
GBP/USD          1,3443  -0,1  -0,0010     1,3453   1,3455 
USD/CNY          6,7474  -0,0  -0,0014     6,7488   6,7488 
USD/CNH          6,7472  -0,0  -0,0009     6,7481   6,7483 
AUS/USD          0,7038  +0,1   0,0008      0,703   0,7036 
Bitcoin/USD      64.994,75  +0,9   592,26    64.402,49 64.808,86 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         76,82  -0,6   -0,47      77,29 
Brent/ICE         81,93  -0,7   -0,56      82,49 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.327,23  +2,1   88,00    4.239,23 
Silber           64,21  +4,4    2,73      61,48 
Platin         1.757,05  +1,6   27,80    1.729,25 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 07:37 ET (11:37 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.