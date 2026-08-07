Zwar hat sich Bitcoin nach dem kräftigen Ausverkauf der vergangenen Monate oberhalb der Marke von 60.000 US$ stabilisiert, von einer echten Trendwende kann aber noch keine Rede sein. Dafür sorgen gleich mehrere Unsicherheitsfaktoren - von der US-Geldpolitik über regulatorische Fragen bis hin zur Zurückhaltung institutioneller Investoren. Gleichzeitig mehren sich jedoch die Signale, dass sich im Hintergrund erneut Kapital im Kryptomarkt positioniert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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