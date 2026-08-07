Die Deutz-Aktie gehört heute mit zu den auffälligsten Werten im MDax gehört. Die Papiere des Kölner Motorenbauers legten am Vormittag um 6,4 Prozent auf 10,66 € zu, nachdem sie bereits am Vortag im späten Handel Gewinne verbucht hatten. Damit führen sie die Rangliste der mittelgroßen Börsenwerte an. Für das Gesamtjahr steht ein Plus von mehr als 25 Prozent zu Buche, getragen auch von wachsender Fantasie rund um Rüstungsgeschäfte. Quartalszahlen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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