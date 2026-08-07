Scout24 hat am Freitag die Verluste vom Vortag vollständig aufgeholt. Die Aktie legte im Tagesverlauf um 5 Prozent auf 75,40 € zu und führte damit den Dax an. Das ist eine bemerkenswerte Gegenbewegung, nachdem der Kurs am Vortag infolge der Quartalszahlen gut 6 Prozent abgegeben hatte. Analysten sehen deutlich mehr Potenzial Den Anstoß zur Erholung gab die DZ Bank, die Scout24 auf ihre "Equity Long Ideas"-Liste aufgenommen hat. Analyst Karsten Oblinger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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