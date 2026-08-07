Deutschlands Industrie wächst den dritten Monat in Folge, die Autobranche zieht kräftig an. Doch Niedrigwasser am Rhein und die Straße von Hormus könnten das zarte Comeback schnell gefährden. Die deutsche Industrie zeigt sich trotz des Iran-Kriegs weiter robust. Die Produktion ist im Juni den dritten Monat in Folge gestiegen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Gegenüber dem Vormonat legte die Industrieproduktion um 0,2 Prozent zu. Im Mai hatte das Plus nach revidierten Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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