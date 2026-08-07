Google hat Veränderungen für Gmail angekündigt. Eine Funktion des E-Mail-Clients soll Anfang des kommenden Jahres stark eingeschränkt werden. Worauf sich User:innen einstellen müssen. Normalerweise verpassen Betreiber:innen von Apps ihren Anwendungen mit einem Update neue Funktionen. Im Falle von Gmail wird aber Anfang 2027 ein Downgrade per Aktualisierung eintrudeln. Wie der Tech-Riese in einem Support-Dokument für Gmail bekannt gegeben hat, wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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