© Foto: UnsplashTrotz der Aussicht auf weiter steigende Zinsen konnten sich Edelmetalle zuletzt stark erholen. Damit hellt sich der Ausblick auf Silber wieder auf.Gold und Silber steigen - Edelmetalle wieder gefragt! Nach dem Blow-Off-Top Ende Januar hatten Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Monaten nur wenig zu Lachen. In den Augen vieler Investoren hätten Gold und Silber von den anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere dem Iran-Krieg profitieren sollen, doch der starke Anstieg der Anleiherenditen sorgte für das Gegenteil. In den vergangenen Tagen ist es zu einer spürbaren Belebung der Kursdynamik gekommen, plötzlich sind Gold, Silber und Co. wieder gefragt - und das trotz dem …
Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXXDen vollständigen Artikel lesen
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