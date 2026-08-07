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Ripple hat am ersten August 700 Millionen XRP zurück in die Sperrkonten geschoben, bevor die üblichen eine Milliarde Token freigegeben wurden. Netto kamen damit nur 300 Millionen neue Token an den Markt, die knappste Freigabe seit Jahren. Der Kurs dankte es dem Unternehmen nicht und rutschte am 6. August auf rund 1,05 Dollar. Genau dieser Widerspruch macht die XRP Prognose für diesen Monat so spannend. Denn der August endete für den Ripple Token vier Jahre in Folge im Minus. Dieser Artikel zeigt Ihnen die Marken, die jetzt entscheiden, und wohin Kapital ausweicht, das auf zehn Prozent nicht warten will.

XRP Prognose zwischen engster Freigabe und dem schwächsten Monat des Jahres

Ripple gab am ersten August wie in jedem Monat eine Milliarde XRP frei, im Gegenwert von rund 1,08 Milliarden Dollar. Vorher sperrte das Unternehmen jedoch 700 Millionen Token in zwei Schritten wieder ein, wie U.Today berichtet. Der Kurs fand daraufhin bei 1,0480 Dollar einen Boden und stabilisierte sich zunächst bei 1,0818 Dollar.

Laut Finbold liegt die umlaufende Menge nun bei rund 62,5 Milliarden Token, während mehr als 32 Milliarden XRP gesperrt bleiben. Gegen diese ruhige Versorgungslage steht allerdings eine Statistik, die Halter seit Jahren begleitet. XRP schloss den August zuletzt vier Jahre in Folge im Minus, über dreizehn Jahre hinweg im Median mit 6,15 Prozent.

Am 6. August notiert XRP bei 1,05 Dollar, ein Minus von 1,7 Prozent in 24 Stunden bei einer Bewertung von 65,7 Milliarden Dollar. Nach oben liegt der 20 Tage Durchschnitt bei 1,0843 Dollar, nach unten rückt 1,04 Dollar in den Blick. Selbst das obere Ende der Analystenspanne bei 1,16 Dollar bringt keine zehn Prozent, und genau daran scheitert jede Rechnung, die ein Depot wirklich verändern soll.

Pepeto beantwortet die Frage, die die XRP Prognose offen lässt

Zehn Prozent nach oben, bei einem Wert von 65,7 Milliarden Dollar und einer Freigabe, die Ripple selbst bremsen muss. Das ist das Angebot, das der Markt Privatanlegern gerade macht. Wer es ablehnt, landet bei einem Namen, der seit Wochen jede Diskussion über echten Wert im Vorverkauf bestimmt.

Während sich die großen Schlagzeilen um Ripple und die Deals großer Banken drehen, sitzen normale Käufer an diesen Tischen nicht mit dabei. Die Produkte auf dem XRP Ledger sind für Banken gebaut, nicht für jemanden, der einen kleinen Einstieg mit großer Wirkung sucht. Genau diese Lücke füllt Pepeto, aufgebaut von einem Mitgründer von Pepe, der die Formel bereits einmal bewiesen hat.

Was die Depots trennt, die gewinnen, von denen, die nur zuschauen, sind fertige Produkte, ein Einstieg vor der Masse und der Verzicht auf Token ohne Substanz. Pepeto liefert alle drei, denn die Börse läuft bereits, PepetoSwap wickelt den dezentralen Handel ab und eine Brücke bewegt Token ohne hohe Gebühren zwischen Netzwerken. Über 10,38 Millionen Dollar sind schon eingesammelt, und zwar in einer Phase voller Angst vor dem Kauf. Solches Kapital kommt, weil das Produkt es verdient, nicht weil Werbung Zahlen aufbläht, die nach dem nächsten Stimmungswechsel verschwinden.

Der Token steht bei 0,000000188 Dollar, und dieser Preis gilt exakt bis zu der Sekunde, in der die erwartete Notierung an der Binance den Handel öffnet. Sicher ist der Vorverkauf, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der erste Token verkauft wurde. Wer die Rechnung von 1,05 Dollar aus aufmacht, sieht sofort, warum sie hier anders aussieht. Die Notierung schließt dieses Fenster endgültig, und die Position von heute gibt es am ersten Handelstag nicht mehr.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an eine Spanne gebunden, die im besten Fall zehn Prozent nicht überschreitet. Ein Wert mit 65 Milliarden Dollar bewegt sich langsam, ein Vorverkauf nicht. XRP war günstig, als niemand an einen Dollar glaubte, und wer damals kaufte, baute Vermögen auf, als der Kurs über drei Dollar lief. Denselben Aufbau liefert Pepeto heute, gebaut vom selben Pepe Mitgründer, kurz vor der erwarteten Notierung. Der Abstand zwischen dem heutigen Vorverkaufspreis und dem ersten gehandelten Kurs ist der Teil, den spätere Käufer nie mehr bekommen. Wer dieses Fenster verstreichen lässt, sieht am Notierungstag zu, wie andere den Gewinn einsammeln.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo steht der XRP Kurs im August 2026?

XRP notiert am 6. August bei 1,05 Dollar, ein Minus von 1,7 Prozent in 24 Stunden. Nach oben ist der 20 Tage Durchschnitt bei 1,0843 Dollar die erste Hürde, nach unten zählt 1,04 Dollar.

Was macht Pepeto im aktuellen Markt interessant?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und steht vor einer erwarteten Notierung an der Binance. SolidProof hat den Vertrag vor dem Start vollständig geprüft. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.