Keiner hat die Börse so hautnah miterlebt wie Börsenstar Jim Cramer. Jetzt zieht die CNBC-Ikone die Reißleine: Aus Angst vor Quantencomputern will der Moderator sämtliche Bitcoin-Bestände verkaufen. Der Grund: IBM-Chef Arvind Krishna warnt, dass bereits in drei bis vier Jahren die Verschlüsselung der Kryptowährung unter Druck geraten könnte.Die Warnung hat es in sich - und sorgt in der Krypto-Welt für Aufsehen: CNBC-Moderator Jim Cramer (siehe Bild unten) will sich von seinen gesamten Bitcoin-Beständen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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